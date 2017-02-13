Понедельник, 13 Февраля 2017 16:05

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово- восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

14 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 20-23 в 1-ом квартале Давташена, 54/1, 79 на пр. Аршакуняц, 4, 6, 10 на ул. Сисакян, улицы 11-13 в кв. "Силикян" и поселок "Прометей";

11:00-16:00 жилой дом 27 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 собственные дома 3-102 на ул. Руставели, 24-38 на ул. Ереванци и прилегающие общественные абоненты, жилые дома 6 на пр. Баграмяна, 3, 5 на ул. Туманян, собственные дома на ул. Чаренца, жилые дома 2, 2А,2 Б, 4, 6 ма пр. Азатутян и прилегающие общественные абоненты;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 улицы Кнунянц, Маштоца, Шаумяна, Пионеракан, Камо, Костанян, Катовского, Мехакян, Баграмяна, Хоренаци, Комитаса, Туманяна, Налбандяна, Алавердяна, Нар-Доса, Р. Меликяна, Кургинян, Мехакян, О. Ованнисян и квартал "Арам Манукян" в городе Эчмиадзин;

в Гегаркуникском марзе:

11:30-16:30 село Акунк, прилегающие производственные территории и общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-13:00 частично село Нор Кянк, частично улица Ханджяна в городе Арарат;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-16:00 частично улицы Спандаряна, Ханджяна в городе Ехегнадзор; частично улица Еркрабаннери в городе Вайк;

в Тавушком марзе:

12:00-14:00 село Гетаовит, газозаправочные станции, военная полиция, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком" в городе Иджеван.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.