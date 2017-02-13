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 Понедельник, 13 Февраля 2017 16:05

Марианна Мкртчян

МИД: Посольство Армении в Швеции выясняет обстоятельства смерти гражданина РА Давида Барсегяна

МИД: Посольство Армении в Швеции выясняет обстоятельства смерти гражданина РА Давида Барсегяна

АрмИнфо. Посольство Армении в Швеции выясняет обстоятельства смерти гражданина РА 32-летнего Давида Барсегяна. Об этом в беседе с корреспондентом АрмИнфо заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее СМИ сообщили, что 32-летний гражданин Армении Давид Барсегян скончался на днях в Швеции, где находился с друзьями в качестве туриста. Друзья Барсегяна сообщили, что 6 февраля в городе Оребро у молодого мужчины резко ухудшилось самочувствие, и они решили отвезти его в больницу, однако были задержаны сотрудниками местной полиции. Они сообщили, что Барсегян скончался в полицейском изоляторе, куда он был доставлен в бессознательном состоянии, и где ему не была оказана своевременная медпомощь.

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