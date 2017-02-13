Понедельник, 13 Февраля 2017 15:36

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян направил поздравительное послание Гурбангулы Бердымухамедову в связи с переизбранием на пост президента Туркменистана.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе главы армянского государства, Саргсян пожелал Бердымухамедову доброго здоровья, благополучия и успехов, a дружественному Туркменистану - мира и процветания. Отметив достигнутые Туркменистаном за последние годы успехи в государственном строительстве, в социально-экономической сфере и на международной арене, президент Армении подчеркнул, что всё это обеспечило Бердымухамедову общенациональную поддержку и доверие.

Саргсян высоко оценил неизменное внимание президента Туркменистана к вопросам дальнейшего углубления армяно-туркменского сотрудничества, опирающегося на прочные традиции дружбы и взаимного уважения, и выразил уверенность, что благодаря обоюдным усилиям двустороннее взаимодействие будет и далее обогащаться новыми масштабными проектами.

Выборы президента Туркменистана состоялись 12 февраля. Действующий глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов переизбран президентом республики на третий срок, по предварительным подсчетам голосов он набрал 3 067 924 голоса или 97,69%. На пост президента, помимо Бердымухамедова, претендовали еще восемь кандидатов. Итоговая явка на выборах президента Туркменистана составила 97,27% избирателей. В соответствии с новой Конституцией страны, принятой 14 сентября 2016 года, Бердымухамедов избран президентом на семь лет. Ранее он избирался главой государства на два пятилетних срока. На прошлых президентских выборах в 2012 году Бердымухамедов победил, набрав 97,14% голосов избирателей. По закону, ЦИК страны должен не позднее, чем на седьмой день после выборов, подвести окончательные итоги выборов и огласить их.