Понедельник, 13 Февраля 2017 15:33

АрмИнфо.Адвоакт экс-замминистра обороны Армении Ваана Ширханяна, который был арестован в рамках дела о вооруженной банде, Айк Алумян бьет тревогу: его подзащитный находится в полнейшей изоляции. Об этом заявил адвокат Ваана Ширханяна Айк Алумян, 13 февраля на пресс- конференции.

По его словам, с 11 февраля его попытки встретиться с подзащитным не увенчались успехом. "То есть, Ваан Ширханян содержится в полной изоляции - ему не разрешают встречаться как с родными, так и с адвокатом. Это - неслыханное явление", - заявил Алумян. Как указал адвокат, в письменном отказе данное действие было мотивировано тем, что находящийся в УИУ "Ереван-Кентрон" Ваан Щирханян не желает выйти из своей камеры и явиться в комнату для свиданий. "В течение последних 6 месяцев Ваан Ширханян не может самостоятельно выйти в комнату для свиданий. Ему всегда помогали, держали под руки, провожали на встречу со мной. Попросту, на сегодня ситуация изменилась, ему больше не хотят помочь прийти на встречу с адвокатом", -

пояснил Алумян. По словам адвоката, он предложил руководству УИУ предоставить ему возможность навестить своего подзащитного в камере, однако ему отказали.

Ему в устной форме заявили, что территория камеры - это запрещенная зона, вход в нее запрещен и для адвокатов. "Это всего лишь предлог - причина отказа глубинная. Просто они хотят сломить противостояние г-на Ширханяна, подавить его психологически, сломать желание противостоять, что им не удастся", - заявил адвокат, добавив, что последняя надежда - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который перешел к активным действиям. "ЕСПЧ адресовал правительству 5 вопросов, связанных с состоянием здоровья Ваана Ширханяна, ответы на которые должны быть даны до 22 февраля", - напомнил Айк Алумян.

Ваан Ширханян был задержан 19 декабря 2015 года в рамках уголовного дела номер 58216515 об обезвреженной в ереванском районе Норк-Мараш вооруженной группе. 21 декабря суд ереванских административных районов Кентрон и Норк-Мараш избрал в его отношении двухмесячный арест в качестве меры пресечения. Согласно СНБ РА, Ваан Ширханян подозревается в соучастии в преступном сообществе Артура Варданяна, в выполнении конкретных действий и поручений - ему инкриминируются деяния, предусмотренные ч.2 статьи 223 УК (создание и участие в преступном сообществе).

Напомним, что 25 ноября, в результате оперативной работы органов СНБ Армении была обнаружена организованная преступная группировка, которая планировала ряд тяжких преступлений на территории Армении. Бывший житель Еревана, проживающий зарубежом, Артур Варданян, прибыл в Армению в 2015 году, где создал преступное сообщество и руководил им. По предварительному сговору, группировка приобрела большое количество оружия, которое спрятали в арендованном с этой целью доме в Норк-Мараше. 25-го ноября, при проведенном совместно с полицией обыске, в указанном месте были обнаружены разнообразные автоматы, пистолеты, гранатометы (в т.ч., типа муха), взрывчатка, взрывные устройства, военное обмундирование, бронежилеты, средства связи. Во время обыска в доме находились Артур Варданян и 9 членов группы, которые были арестованы. В Следственном управлении СНБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 223 (создание и участие в преступном сообществе) и ч. 3 ст. 235 (незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Ведется следствие.

В рамках уголовного дела обвинения предъявлены 33 лицам, из них 25 находятся под арестом. Среди арестованных - Ваан Ширханян, председатель оппозиционной партии "Родина и честь" Гарник Маргарян, главный акционер компании "Егвардская фабрика спортивной обуви" Владимир Аракелян.