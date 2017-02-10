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 Пятница, 10 Февраля 2017 20:53

Александр Аванесов

Пять депутатов т партии "Единение" готовы выступить с гарантиями в целях изменения меры пресечения в отношении Артура Саркисяна

Пять депутатов т партии "Единение" готовы выступить с гарантиями в целях изменения меры пресечения в отношении Артура Саркисяна

АрмИнфо.Пять депутатов Национального Собрания Армении от партии "Единение" готовы выступить с гарантиями в целях изменения меры пресечения в отношении Артура Саркисяна,  который доставил еду членам "Сасна црер" при захвате полка Патрульной Службы в июле текущего года и которы й  решением суда общей юрисдикции ереванских общин Канакер-Зейтун Артур Саркисян вновь арестован.

"Мы строго осуждаем решение суда, считая его неприемлемым и нечеловечным. Мы призываем депутатов Национального Собрания, правозащитные организации держать в центре внимания данный вопрос ",

- говорится в заявлении партии "Единение", под которым подписались депутаты армянского парламента Вардан Осканян, Элинар Варданян,

Степан Маргарян, Вае Ованнисян и Айк Хачатрян.

Отметим, что решением суда общей юрисдикции ереванских общин Канакер-Зейтун Артур Саркисян, доставивший еду членам "Сасна црер" при захвате полка Патрульной Службы в июле текущего года, вновь арестован.  Защита Саркисяна намерена обжаловать решение суда. Специальный Следственный Комитет сообщает, что арест обусловлен неоднократным нарушением Саркисяном меры по подписке о невыезде. АрмИнфо уже сообщало, что сегодня вечером сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом Саркисяна и насильно посадили его в машину.  Саркисян обвиняется в содействии действиям "Сасна црер" при захвате Полка ПС. Он был арестован, а затем выпущен под подписку о невыезде вследствие наличия множества заболеваний, несовместимых с нахождением в неволе.

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