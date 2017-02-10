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 Пятница, 10 Февраля 2017 19:42

Александр Аванесов

В вопросе школьных учебников Армению ждут переломные и кардинальные изменения

В вопросе школьных учебников Армению ждут переломные и кардинальные изменения

АрмИнфо.В общественной среде Армении объективно присутствует мнение о плохом качестве и сложностью некоторых учебников.  Об этом 10 февраля в ходе встречи с руководителями ряда издательств республики заявил министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, эти учебники уже не удовлетворяют сегодняшним требованиям. Министерство образования и науки намерено провести  переломные и кардинальные изменения в данной сфере, чему будут сопутствовать встречи с заинтересованными сторонами в целях поиска соответствующего решения. Как отметил министр, по поручению премьер-министра в рамках реформирования Национального института образования планируется создать структуру, которая будет  координировать работу, связанную с разработкой и изданием учебников.  Причем, процесс реформ необходимо начинать с сегодняшнего дня, чтобы в следующем году поле было бы улучшено.  Министр отметил, что учебники для начальных классов печатаются на средства госбюджета, а оставшиеся учебники - за счет оборотных средств Фонда учебников. Будет также пересмотрено качество и содержание учебников.

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