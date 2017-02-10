Пятница, 10 Февраля 2017 19:42

АрмИнфо.В общественной среде Армении объективно присутствует мнение о плохом качестве и сложностью некоторых учебников. Об этом 10 февраля в ходе встречи с руководителями ряда издательств республики заявил министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, эти учебники уже не удовлетворяют сегодняшним требованиям. Министерство образования и науки намерено провести переломные и кардинальные изменения в данной сфере, чему будут сопутствовать встречи с заинтересованными сторонами в целях поиска соответствующего решения. Как отметил министр, по поручению премьер-министра в рамках реформирования Национального института образования планируется создать структуру, которая будет координировать работу, связанную с разработкой и изданием учебников. Причем, процесс реформ необходимо начинать с сегодняшнего дня, чтобы в следующем году поле было бы улучшено. Министр отметил, что учебники для начальных классов печатаются на средства госбюджета, а оставшиеся учебники - за счет оборотных средств Фонда учебников. Будет также пересмотрено качество и содержание учебников.