Пятница, 10 Февраля 2017 19:05

АрмИнфо.Арест и последующая экстрадиция российско-израильского блогера Александра Лапшина вызывает глубокую озабоченность. Об этом говорится в заявлении института Европейских омбудсменов в связи с передачей Беларусью Лапшина Азербайджану.

<Данный случай может привести к непозволительной ситуации связанной с нарушением свободы слова СМИ. Учитывая тот факт, что визиты представителей гражданского общества и журналистов в Нагорный Карабах имеют неоценимое гуманитарное значение, а также способствуют получению объективной информации о ситуации там, любые действия, направленные на ограничение демократической миссии СМИ, подлежит строгому осуждению. Решение об экстрадиции Лапшина является реальной угрозой для свободы СМИ и прав человека. Кроме того, экстрадиция Лапшина вызывает обеспокоенность в связи с реальной угрозой пыток и бесчеловечного обращения в отношении него>, - говорится в заявлении.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он спецрейсом был доставлен Баку. В этой связи, в ходе заседания НС Армении армянские депутаты потребовали исключить Республику Беларусь из ОДКБ, Евразийского экономического союза, а также отозвать своего посла из Минска.