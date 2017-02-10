Пятница, 10 Февраля 2017 19:03

АрмИнфо. Премьер-министр Карен Карапетян с послом США в РА Ричардом Миллзом и главой Агентства США по международному развитию (USAID) в республике Деборой Грисер обсудили коррупцию в Армении

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе правительства, премьер представил инициированные правительством законодательные изменения в этом направлении, работы, осуществляемые в рамках борьбы с коррупцией, а также предстоящие шаги. В этом контексте, Карен Карапетян представил подробности ряда законодательных инициатив, которые нацелены на повышение антикоррупционной деятельности, совершенствование действующих механизмов, внедрение новых процедур и снижение коррупционных рисков. Премьер подчеркнул, что эффективность и успех мероприятий по борьбе с коррупцией зависят также и от гражданской позиции общества, и правительство будет работать в направлении активизации обратной связи с обществом, в том числе, посредством придания нового импульса деятельности Совета по борьбе с коррупцией. Глава правительства отметил, что правительство открыто для обсуждений и предложений.

В свою очередь, посол США в РА с удовлетворением отметил шаги, инициированные правительством в борьбе с коррупцией. Вместе с тем, он подчеркнул, что еще многое предстоит сделать, и выразил готовность правительства США оказать содействие армянским партнерам в антикоррупционной борьбе. "Мы готовы работать с госструктурами РА, которые проявляют реальную политическую волу к борьбе с коррупцией",

- заявил посол Миллз.

По просьбе американского дипломата, Карен Карапетян представил подробности относительно создания независимого превентивного антикоррупционного органа на основе Комиссии по этике высокопоставленных должностных лиц РА. Стороны обсудили также вопросы, касающиеся криминализации незаконного обогащения должностных лиц, повышения качества расследования преступлений в сфере коррупции.

Напомним, что посол США в Армении Ричард Миллз в ходе своего выступления в Американской торговой палате в Армении 1 февраля в Ереване заявил, что четырёхдневная война в Карабахе сделала очевидным разрушающее воздействие коррупции в вопросах обеспечения национальной безопасности Армении. "Отсутствие мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта питает коррупцию, поскольку из-за нее остаются закрытыми границы Армении. А когда границы закрыты, влиятельным предпринимателям легче контролировать рынки и не допустить конкуренции",- заявил дипломат. Высоко оценив изменения в КоАп и УК Армении, которые предусматривают уголовное наказание, а также ограничения в части назначения на госдолжность в случае декларации ложных доходов госчиновниками, посол отметил, что многое еще предстоит сделать. "Для инициирования расследования в отношении должностного лица необязательно поймать его за руку, в момент получения взятки. Достаточно сверить его фактические активы, которые в десятки раз превышают его оклад, с его задекларированными доходами, что может вызвать обоснованные подозрения у прокурора", - отметил посол. Еще одно предложение американского дипломата заключается в создании полностью независимого антикоррупционного органа с полномочиями расследовать и осуществлять уголовное преследование в отношении правонарушителей. Посол США считает, что сейчас благоприятный момент для этого, поскольку Правительство Армении рассматривает варианты переформирования Антикоррупционного совета и уточнения ее полномочий.