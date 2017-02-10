Пятница, 10 Февраля 2017 19:00

АрмИнфо.VivaCell MTS выступил со специальным предложением - до 8 марта можно приобрести смартфон за 1 драм при двухлетней подписке на тарифный план . Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе компании, ежемесячная плата за услуги этого тарифного плана установлена в 2500 драмов.

Согласно источнику, в рамках тарифного плана предусмотрены: ежемесячно 1500 минут разговорного времени внутри сети и 1000МБ интернета, а также возможность отправки 1000 внутрисетевых SMS-сообщений.

Отметим, что VivaCell-MTS (ЗАО "К-Телеком") - ведущий оператор мобильной связи Армении, который предоставляет широкий спектр услуг голосовой связи и передачи данных на всей территории республики. VivaCell-MTS выступает одним из лидеров инноваций и развития рынка мобильной связи страны.