Пятница, 10 Февраля 2017 18:44

АрмИнфо. ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

13 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилой дом 48 на ул. Алабяна, квартал "Б" в Нубарашене и школа N 175;

в Армавирском марзе:

11:00-17:00 улица Маштоца, кварталы "Звартноц", "Арагаци 1" и "2" в городе Эчмиадзин; улицы Маштоца, Шолохова, Хачатряна, Манушяна, Маисян, Ханджян, Кнунянц, Спандаряна, Баграмяна, Араратян, Шаумян, Ширванзаде, Гукасяна, Калинина, Пионеракан, Арам Манукян, Матросова, Зои, Аветисяна, Лисицян, Карчикян, Куйбышев, Орджоникидзе, Мехакян, Крупской, Есаян, Камо, Контанян, Катовского, Комунарнери, Исиле-Мулинои, Советакан Банаки в селе Звартноц;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Айнтап;

10:30-16:00 частично село Норашен;

11:00-13:00 частично село Нор Кянк, частично улица Ханджяна в городе Арарат; частично улицы Туманяна, Арартян в городе Веди;

в Ширакском марзе:

11:00-15:00 община Мец Манташ в Артикском районе;

в Тавушком марзе:

12:00-14:00 воинская часть ремонта Машин, газозаправочные станции, военная полиция, станции сотовых операторов "Виваселл МТС", "АрменТел", "Юком".

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.-