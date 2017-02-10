Пятница, 10 Февраля 2017 18:42

АрмИнфо. Список блока "Царукян" возглавит сам лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Об этом в беседе с журналистами заявила глава фракции ППА Наира Зограбян.

Депутат заметила, что пока продолжаются переговоры с политическими силами вокруг создания блока, она не намерена сообщать какие-либо другие подробности о них. "Знаю все, но не буду говорить", - заявила она.

Зограбян также подчеркнула, что если бы даже Царукян не вернулся в политику и не возглавил бы ППА, она все равно подала бы в отставку с поста главы партии и политсовета. "У нас с Царукяном была такая договоренность", - заявила она.

В свою очередь, мэр города Арташат и сын экс-премьера Овика Абрамяна Аргам Абрамян заявил, что примет участие в предстоящих парламентских выборах по рейтинговому списку блока "Царукян". На вопрос о том, собирается ли он пополнить ряды ППА, Абрамян заявил, является беспартийным, а о дальнейших своих планах сообщит дополнительно.

Отметим, что Царукян покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном, когда решил перейти в стан радикальной оппозиции. Однако 17 января нынешнего года он заявил, что открывает закрытую страницу политической деятельности и примет участие в парламентских выборах. Задолго до этого АрмИнфо, ссылаясь на источники во властных кругах, сообщало, что Царукян достиг договоренности с президентом о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией Армении после парламентских выборов 2017 года. Теперь же ППА ведет переговоры с движением "Единение", социал-демократической партией "Гнчакян", Армянским общенациональным движением об участие в выборах в составе единого блока. Партии "Альянс", "Аракелутюн" и "Национальное согласие" также заявили о намерении присоединиться к этому блоку, однако пока Царукян не отреагировал на это.