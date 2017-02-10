Пятница, 10 Февраля 2017 18:39

АрмИнфо.Основные геополитические процессы в настоящее время разворачиваются вокруг идеи становления многополярного мира. Об этом на армяно-российской конференции <Общий цивилизационный выбор для будущих поколений> заявил координатор инициативы <За восстановление суверенитета> Гайк Нагапетян.

По его словам, в этой борьбе США уже проиграли в политическом плане в Сирии, а в экономическом - в Китае. Однако, подчеркивает он, в настоящее время мировая доминанта США вся еще сохраняется. <США сохраняют свою финансово-экономическую экспансию путем транснациональных компаний>,- заявил эксперт, подчеркнув, что влияние США не распространяется только на Россию.

По мнению Нагапетяна, Запад для распространения и сохранения своей доминанты разработал две идеологические <бомбы> - демократия и защита прав человека, которые экспортировал по всему миру. Эти идеологические бомбы, как заметил эксперт, защищены американским атомом и мировым господством доллара. Для распространения идей демократии и прав человека, по словам Нагапетяна, США и англо-саксонская доминанта инвестируют по всему миру миллиарды долларов. Между тем, по его мнению, эти идеи и идеология зачастую противоречат естественным природным и нравственным нормам.

Однако в современном мире, по утверждению эксперта, наметились три преграды на пути распространения <тлетворных> идей Запада - это политика Путина, наличие в России атомного оружия и Русская Православная церковь. <Новый полюс должен противостоять старому - американскому сохранением национальных, религиозных и семейных ценностей>,- резюмировал Нагапетян.

В свою очередь, директор института ЕАЭС Владимир Лепехин заметил, что Россия и Армения часто сталкиваются с цивилизационными вызовами и, как последствие, необходимостью сделать цивилизационный выбора. <Армения находится в окружении таких государств, как Турция и Иран, а тут мы имеем дело с историей, кроме того в последнее время серьезное давление на страну оказывает и Европа, так как Армения находится в кругу интересов ключевых держав, в том числе и Китая, который начал претендовать на контроль за Кавказом>,- заметил эксперт. А в истории России, по его словам, которая постоянно испытывает давление со стороны Запада, было пять цивилизационных выборов, и сейчас она стоит перед шестым. <Во все периоды российской истории, когда перед нацией стояла проблема трудного выбора, ключевую роль всегда играла православная церковь. И я уверен, что в случае с Арменией тоже решающую роль всегда играла церковь, благодаря чему удалось сохранить независимость, самобытность и уникальность>,- подчеркнул он, отметив, что сегодня на Евразийском пространстве патриарх Всея Руси Кирилл является идеологом цивилизационного развития, который на XVIII всемирном русском народном соборе в 2014 году четко сформулировал понятие <российская цивилизация> вместо предлагаемых таких понятий, как <русский мир>, <империя>. <Конфессиональная близость между Русской Православной и Армянской Апостольской церквями это не единственное, что сближает два народа, так что можно спокойно говорить о едином цивилизационном пространстве, с едиными ценностями и традициями, в центре которых находится семья>,- резюмировал Лепехин.

Под занавес конференции была принята резолюция, в которой предлагается правительствам стран ЕАЭС выработать и конкретизировать общие культурно-идеологические основы на евразийском пространстве, основанные на многолетних традициях каждого народа стран ЕАЭС; содействовать повышению информированности граждан <об угрозах, исходящих от внедрения ювенальной юстиции, а также выработать методы эффективного контроля над антигосударственной деятельностью НКО и религиозных сект, финансируемых из иностранных источников>.

Отметим, что конференция организована со стороны Благотворительного Фонда Поддержки Русских святынь Святой горы Афон, при содействии Русской Православной Церкви и Армянской Апостольской Церкви. Конференция проводится с использованием средств гранта, предоставляемого российским Национальным благотворительным фондом в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации РФ №68-рп от 5 апреля 2016 года <Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина>.