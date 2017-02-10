Пятница, 10 Февраля 2017 16:50

АрмИнфо. Лидер партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян заявил о готовности сотрудничать со всеми политическими силами вокруг разработки программ, нацеленных на развитие страны. Об этом он заявил 10 февраля на 9- ом съезде партии ППА.

Он заявил, что проинформирован о существующих в стране проблемах, более того обсуждал их с экономистами и финансистами. "Нет нерешаемых проблем. Да у нас нет газа и нефти, но у нас есть молибден", - заявил Царукян. При этом он подчеркнул необходимость освобождения среднего и малого бизнеса от налогов, что станет стимулом для развития экономики.

"Необходимо увеличить налоги и пошлины на природные ресурсы, что на 30% увеличит поступления в бюджет. Необходимо освободить МСБ от налогов на три года", - заявил политик. При этом Царукян считает, что граждане страны, которые и так находятся в крайне тяжелом социально-экономическом состоянии, страдают из-за высоких процентных ставок банков. "Банки выполняют функцию ломбардов. Через пару лет у граждан не останется домов, денег, народ станет банкротом", - заявил Царукян.

Он добавил, что вернулся в большую политику не ради денег или должностей, а поскольку у него есть долг перед народом. "Я не оканчивал Гарварда, зато у меня нсть жизненный опыт. У меня есть все, но я не могу сидеть, сложив руки, когда люди находятся в таком состоянии. Мы должны быть полезными в меру своих возможностей. Наш народ завистлив, если не будет зависти - можно достичь всего. Я пришел, чтобы нести свой крест. Я всегда говорил в своих интервью, что из десяти лучших в мире - двое армяне, у нас есть этот талант. Все должны быть уверены, что мы можем победить", - отметил он.

Царукян также призвал своих однопартийцев с уважением относиться к другим политическим силам, поскольку оскорбляют лишь слабые и завистливые люди. "Оскорбление в ваш адрес- это оскорбление в мой адрес и наоборот. Если вас будут оскорблять, то им покажут их место и их происхождение", - подчеркнул он.

Отметим, что Царукян покинул политику после конфронтации с президентом Сержем Саргсяном, когда решил перейти в стан радикальной оппозиции. Однако 17 января нынешнего года он заявил, что открывает закрытую страницу политической деятельности и примет участие в парламентских выборах. Задолго до этого АрмИнфо, ссылаясь на источники во властных кругах, сообщало, что Царукян достиг договоренности с президентом о возвращении в политику и консолидации в единый блок с Республиканской партией Армении после парламентских выборов 2017 года. Теперь же ППА ведет переговоры с движением "Единение", социал-демократической партией "Гнчакян", Армянским общенациональным движением об участие в выборах с составе единого блока. Партии "Альянс", "Аракелутюн" и "Национальное согласие" также заявили о намерении присоединиться к этому блоку, однако пока Царукян не отреагировал на это.