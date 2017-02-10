Пятница, 10 Февраля 2017 16:49

АрмИнфо. То, что Россия и Грузия, по-видимому, всерьез занялись поиском путей налаживания и развития торгово-экономических отношений без привязки решений в этой сфере к политическому урегулированию вопросов статуса Абхазии и Южной Осетии, а также пребывания российских войск на их территории крайне примечательно. Подобное мнение выразил АрмИнфо независимый аналитик, экс-глава МИД Нагорного Карабаха Арман Меликян.

8 февраля заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что для открытия нового транзитного коридора через Грузию остался последний, самый трудный шаг, подчеркнув, что в реализации соглашений от 2011 года заинтересованы не только Россия и Грузия, но и Армения.

"Нахождение взаимоприемлемых решений на данном направлении, несомненно, будет выгодно всем заинтересованным сторонам, ибо снизит уровень общей военно- политической напряженности в отношениях между Россией, Абхазией и Южной Осетией с одной стороны и Грузией - с другой", - отметил он.

Аналитик также считает, что реализация данного сценария также стимулирует оживление экономической жизни всего региона Большого Кавказа и, рано или поздно, сможет дать импульс к сквозному движению грузов из России в Иран по всем трем обозначенным представителем МИД РФ маршрутам транзитом через Грузию и Армению.

Карасина заявил о рассмотрении возможности задействования трех коридоров. Один из них начинается вблизи Сочи и, проходя через Абхазию, заканчивается в Зугдиди. Второй стартует около североосетинского села Нар и, проходя через Южную Осетию, заканчивается в Гори, а третий расположен у КПП Казбеги Верхний Ларс.

"Нас, конечно, в первую очередь должно интересовать открытие железнодорожного транзита через Абхазию, поскольку в таком случае тиски азербайджано-турецкий блокады Армении если и не будут полностью нейтрализованы, то хотя бы в значительной степени ослабнут", - подытожил аналитик.

Пражская встреча Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Москвой Зураба Абашидзе завершилась решением реанимации договора <О торговых коридорах> от 2011 года. Карасин, в частности сообщил о <серьезном прогрессе в практической области>.

По его словам, стороны решили обсуждать лишь те вопросы, которые в принципе можно решить, <не переходя красные линии> - статус Абхазии и Южной Осетии, а также нахождение на их территории российских войск. Подобная система позволит сторонам обойти щекотливый вопрос таможенного оформления грузов на границе, а также задействовать автомагистраль через Южную Осетию, что особенно важно для Армении, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая страну с Россией, часто закрывается из-за погодных условий.