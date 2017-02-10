Пятница, 10 Февраля 2017 16:19

АрмИнфо. В первопрестольном св. Эчмиадзине сегодня стартовала международная конференция <Общий цивилизационный выбор для будущих поколений>, организованная Благотворительным Фондом Поддержки Русских святынь Святой горы Афон, при содействии Русской Православной и Армянской Апостольской Церквей.

Конференция открылась приветственным словом спикера армянского парламента Галуста Саакяна, которое зачитал председатель постоянной комиссии НС по науке и образованию Артак Давтян. В приветствии армянского спикера, в частности, отмечалось, что подобные мероприятия играют положительную роль в сохранении национальных и общечеловеческих ценностей, а также в развитии межгосударственных гуманитарных отношений, содействуя укреплению теплых, дружеских взаимоотношений между Арменией и Россией. Саакян также выразил уверенность в том, что вектор гуманитарно-культурных двусторонних отношений будет динамично развиваться и в последующем.

С приветственным словом к участникам конференции обратился также посол России в Армении Иван Волынкин. Приветствие посла зачитал директор Российского центра науки и культуры в Ереване Марк Калинин. В послании посла, в частности, отмечается, что обсуждаемая тема является крайне важной не только для России и Армении, но всего мирового сообщества. <Россия и Армения, Русская Православная и Армянская Апостольская церкви испокон веков стояли на страже общечеловеческих ценностей>, - подчеркнул посол, замечая, что Россию часто обвиняют в недемократичности. В этом контексте Волынкин напомнил слова патриарха Кирилла: <В последнее время слово <демократия> становится каким-то идеологическим жупелом или индикатором на верность или неверность западной системе ценностей. А что на самом деле есть демократия? Демократия - это способ гармонизации. Но, когда в борьбе за демократию одна группа людей практически лишает всяких прав другую группу людей, когда одна историософия, одна политическая доктрина, доказывая свою правоту, использует оружие, то это уже не демократия>.

В свою очередь, депутат Государственной Думы, член Комитета ГосДумы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Кавинов отметил, что армяно-российское взаимодействие активно продвигается вперед, а Армения всегда активно содействовала деятельности СНГ на протяжении 25 лет. Однако сегодня, подчеркнул он, появилась необходимость в создании дополнительных институтов по взаимодействию, в том числе и в направлении межконфессионального сотрудничества.

О необходимости углубления армяно-российского межконфессионального взаимодействия в своей речи заявил Секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, иероманах Стефан (Игумнов): <Отношения между нашими народами никогда не прерывались и сегодня активно развиваются. Тема этой конференции затрагивает вопросы, о которых нужно говорить постоянно>,- отметил он. По его словам, мир не первый год уже стоит на краю пропасти, и нужно сделать выбор в пользу традиционных ценностей.

Отметим, что конференция проводится с использованием средств гранта, предоставляемого российским Национальным благотворительным фондом в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации РФ №68-рп от 5 апреля 2016 года <Об обеспечении в 2016 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина>.