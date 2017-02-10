Пятница, 10 Февраля 2017 16:17

АрмИнфо. Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Иван Волынкин и сотрудники посольства возложили венок и цветы к памятнику выдающемуся российскому дипломату и поэту Александру Грибоедову.

<Для нас это очень большой, трогательный праздник. Мы уже не первый год приходим к памятнику Грибоедову. Все хорошо знают его роль в истории Армении, России. Мы с уважением относимся к этому дипломату и к тем замечательным делам, которые он делал здесь на Кавказе. И я благодарю ереванцев за то, что они так хорошо относятся к памятнику нашего соотечественника, он всегда в порядке, в надлежащем состоянии. И, пользуясь случаем, хотел бы поздравить всех коллег с этим праздником>, - сказал в беседе с журналистами Волынкин после церемонии возложения цветов.

Отметим, что каждый год 10 февраля - в День дипломатического работника, сотрудники посольства России в Армении возлагают цветы к памятнику Грибоедову.