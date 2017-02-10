Пятница, 10 Февраля 2017 15:47

АрмИнфо.Демпартия Армении прекращает сотрудничество вокруг создания блока во главе с экс-министром обороны Сейраном Оганяном. Об этом на пресс-конференции сообщил член ДПА Ваагн Хачатрян, при этом не сообщив мотивы данного решения.

Отметим, что изначально сотрудничество по формированию блока велось между партиями <Единение> экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна, <Третья Республика> экс-замглавы аппарата президента Виктора Даллакяна и Демпартии во главе с Арамом Саркисяном. Впоследствии о желании примкнуть к блоку заявили партия <Объединение национальное самоопределение> Паруйра Айрикяна и Народна партия Тиграна Карапетяна. На днях, однако, Айрикян заявил о возможности прекращения участия своей партии в переговорах по формированию блока вокруг Сейрана Оганяна.

Согласно муссируемой в СМИ информации, поводом для недовольства политических сил является медлительность Оганяна в обнародовании своих решений, а также тот факт, что вместо него переговоры проводит экс-министр обороны Арцаха Самвел Бабаян. Однако на днях Вардан Оганян опроверг данную информацию.