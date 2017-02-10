Пятница, 10 Февраля 2017 15:43

АрмИнфо.

Франция должна поддерживать все инициативы по признанию Геноцида армян, в том числе, и в Турции. Как передает Nouvelle d'Armenie об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд на ежегодном собрании Координационного совета Армянских организаций Франции.

Он также считает, что Турция должна двигаться в направлении признания Геноцида. Французский президент также отметил важность признания Геноцида армян Бундестагом Германии и подчеркнул в этом вопросе важную роль главы этой структуры Норберта Ламерта и депутата турецкого происхождения Джема Оздемира. "Вы всегда разделяете в этом вопросе турецкое государство и турецкий народ по этому вопросу, и вы правы>, - отметил Олланд.

В этом контексте он напомнил о депутате парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлане, который поднял в турецком парламенте вопрос Геноцида армян. Олланд также напомнил, что в ходе своего визита в Турции встречался с вдовой редактора армяно- турецкой газеты "Агос" Гранта Динка, который был убит 10 лет назад. "Долг Франции - поддерживать все инициативы, направленные на признание Геноцида, независимо от того, откуда они исходят. И очень важно, что этот вопрос должен быть поднят в Турции, которая должна двигаться в направлении признания. В вопросе продвижения этого вопроса нас поддерживает ряд стран", - заключил президент Франции.