Пятница, 10 Февраля 2017 15:40

АрмИнфо.Работа наблюдателей на предстоящих парламентских выборах и организация справедливых выборов - очень важно. Об этом 10 февраля в Ереване на мероприятии <Укрепление потенциала структур избирательного администрирования с целью улучшения процессов по разрешению избирательных споров> заявил международный эксперт по решению избирательных споров Джон Хардин Янг.

Он выразил убеждение, что обеспечение проведения справедливых выборов

- самый главный элемент во всем избирательном процессе. <Каждый голос должен быть услышан. В случаи возникновения во время голосования каких-либо вопросов, они должны быть разрешены незамедлительно и на месте. Избиратели должны быть бдительными. Жалобы и недовольства, звучащие после выборов, свидетельствуют о том, что данный принцип не был соблюден и вопросы не решались на месте. Предположим, что у вас дома пожар. Что вы сделаете? Будете тушить или подождете два дня когда, дом сгорит дотла, и вы останетесь без крова над головой?>, - вопрошал эксперт.

Янг также считает, что, несмотря на сложные формулировки, нашедшие место в новом Избирательном кодексе, сам процесс голосования прост. <Кодекс дает возможность и даже требует, чтобы члены комиссии на

месте решали все вопросы, возникающие во время голосования. В данном процессе не менее важную роль играют наблюдатели и СМИ, которые должны выполнять роль <сторожевой собаки>. Армения прошла достаточно сложный путь и Избирательный кодекс со временем корректируется>, - сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что подсчет голосов должен отражать волю народа. <Обязанность всех - обеспечить проведение справедливых выборов. Злоупотребления вообще неприемлемы, особенно в выборах. Будем надеяться, что установленные камеры на избирательных участках позволят сократить их риски>, - резюмировал Янг.

Отметим, что мероприятие было организовано при содействии ЦИК РА и посольства Великобритании в Армении.