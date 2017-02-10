Пятница, 10 Февраля 2017 15:38

АрмИнфо.Министр охраны природы Армении, член АРФ Дашнакцутюн Арцвик Минасян будет выдвинут кандидатом в депутаты Национального Собрания РА по рейтинговому списку в Армавирской области. Об этом Арцвик Минасян заявил журналистам 10 февраля на пресс-конференции.

По его словам, в АРФД на данный момент нет другого решения, кроме как участие на выборах в одиночку, в качестве самостоятельной единицы, как делалось почти всегда. Вместе с тем, как заявил министр, он, как член Верховного органа АРФ Дашнакцутюн, естественно, выразил готовность принимать активное участие в предстоящих парламентских выборах. "Моя цель, как человека, занимающего должность министра, внести свой вклад в реализацию программ АРФД Дашнакцутюн", - заявил Минасян, добавив, что согласно раннему заявлению партии, политическое соглашение с правящей Республиканской партией Армении не является краткосрочным и не подразумевает работу на каком-то отдельном этапе. После выборов, как отметил член АРФД, в случае достижения успеха, АРФД продолжит сотрудничество с РПА в части реализации их программ, "поскольку эти программы нацелены на осуществление изменений в стране".

Отметим, что парламентские выборы в Армении назначены на 2 апреля, но многие политические силы, считают, что выбор даты противоречит положениям Конституции и Избирательного Кодекса. Кроме того, по их мнению, проведение голосования в этот день имеет также моральный подтекст, поскольку 2 апреля исполняется годовщина апрельской войны. На сей счет Серж Саргсян заявил, что не против смены даты выборов, если будет полный политический консенсус, однако не из правовых соображений, поскольку, по мнению президента, его решение полностью соответствует требованиям Конституции и законов, а именно, исходя из морально-этических норм. "Я бы тоже хотел 2 апреля и следующие несколько дней посвятить памяти наших героев",- заявил Саргсян. Согласно источникам АрмИнфо, выборы, скорее всего, состоятся 9 апреля.

6 февраля стартовал процесс выдвижения партий и блоков на предстоящие в апреле парламентские выборы в Армении. Согласно Центральной избирательной комиссии РА, партии и блоки могут представить необходимые для этого документы до 16 февраля.