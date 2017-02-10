Пятница, 10 Февраля 2017 09:56

АрмИнфо. С 11 по 14 февраля в большинстве регионов Армении ожидается слабый снег, сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Согласно источнику, 10-го февраля в отдельных местах республики также ожидаются осадки в виде слабого снега. Ветер северо-восточный с порывами до 3-8 м/с. Ночью 10-го февраля температура воздуха повысится на 2-4 градусa, затем существенно не изменится.

В Ереване 10-го февраля ожидается облачность, в отдельных местах возможен слабый снег. С 11-14 время от времени ожидается слабый снег.