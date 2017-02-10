Пятница, 10 Февраля 2017 09:44

АрмИнфо.Решением суда общей юрисдикции ереванских общин Канакер-Зейтун Артур Саркисян, доставивший еду членам "Сасна црер" при захвате полка Патрульной Службы в июле текущего года, вновь арестован.

Защита Саркисяна намерена обжаловать решение суда. Специальный Следственный Комитет сообщает, что арест обусловлен неоднократным нарушением Саркисяном меры по подписке о невыезде.

АрмИнфо уже сообщало, что сегодня вечером сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом Саркисяна и насильно посадили его в машину.

Саркисян обвиняется в содействии действиям "Сасна црер" при захвате Полка ПС. Он был арестован, а затем выпущен под подписку о невыезде вследствие наличия множества заболеваний, несовместимых с нахождением в неволе.