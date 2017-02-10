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 Пятница, 10 Февраля 2017 09:44

Татевик Шагунян

Доставший еду членам "Сасна црер" в полку ПС Артур Саркисян вновь арестован

Доставший еду членам "Сасна црер" в полку ПС Артур Саркисян вновь арестован

АрмИнфо.Решением суда общей юрисдикции ереванских общин Канакер-Зейтун Артур Саркисян, доставивший еду членам "Сасна црер" при захвате полка Патрульной Службы в июле текущего года, вновь арестован. 

Защита Саркисяна намерена обжаловать решение суда. Специальный Следственный Комитет сообщает, что арест обусловлен неоднократным нарушением Саркисяном меры по подписке о невыезде. 

АрмИнфо уже сообщало, что сегодня вечером сотрудники правоохранительных органов ворвались в дом Саркисяна и насильно посадили его в машину. 

Саркисян обвиняется в содействии действиям "Сасна црер" при захвате Полка ПС. Он был арестован, а затем выпущен под подписку о невыезде вследствие наличия множества заболеваний, несовместимых с нахождением в неволе.

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