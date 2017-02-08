Среда, 8 Февраля 2017 20:59

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров обсудил с послом России дело об экстрадиции из Минска по запросу Баку блоггера Александра Лапшина. Об этом сообщил глава МИД Азербайджана в интервью РИА Новости.

"Мы получили ноту от российского и израильского посольств по этому вопросу. Буквально завтра-послезавтра консул РФ будет встречаться с Лапшиным в соответствии с Венской конвенцией. У посольства будет доступ для общения с ним. Мы сегодня решим чисто технические детали. Я уже встречался с послом России, данный вопрос обсуждался. Препятствий здесь не вижу", - сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, вопрос дальнейшей судьбы Лапшина будет зависеть от завершения следствия. "Ему предъявлены обвинения по ряду статей уголовного кодекса Азербайджана. Окончательное решение - это решение суда", - подчеркнул он. При этом министр заявил, что его удивляет и возмущает излишняя политизация данного вопроса. "Все время его называют блоггером. А был бы он инженером, им бы не интересовались? Он нарушил законы и в соответствии с юридическим обоснованием возбуждено уголовное дело, на основании которого был размещен запрос в Интерпол", - резюмировал он