Среда, 8 Февраля 2017 20:52

АрмИнфо.Дело об экстрадиции российско- израильского блоггера Александра Лапшина носит исключительно юридический характер и должно рассматриваться в правовой плоскости. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана считает неверным политизировать или придавать политическую окраску уголовному делу Лапшина. Во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана отметили, что Лапшин, несмотря на предупреждения министерств иностранных дел стран, гражданство которых он имеет, "совершил незаконные поездки на оккупированные вооруженными силами Армении азербайджанские территории и выступил с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана". Также блоггера обвинили в том, что зная о включении своего имени в список нежелательных лиц, в июне 2016 года вновь проник на территорию Азербайджана с другим паспортом. "Он открыто заявил о том, что совершал эти действия преднамеренно. Ввиду того, что в действиях Лапшина имеют место открытые призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение границы, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по статьям 281.2 (призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение границы) и объявила его в международный розыск >, - отметили авторы заявления.

При этом в МИД этой страны обвинили Армению в том, что якобы обманным путем она привлекает иностранных граждан для совершения поездок в Нагорный Карабах и затем якобы пытается превратить их в инструмент своей политической пропаганды. Также во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана вновь призвали иностранных граждан отказаться от поездок в НКР.

Меж тем вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова пригрозила, что всех посещающих НКР ждет участь Лапшина. Она также заявила, что экстрадиция Лапшина - это крах кругов, которые убеждают общественность в возможности "незаконных поездок" в НКР. Более того вице-спикер подчеркнула, что это месседж властям НКР, Армении, поддерживающим ее кругам, а также тем, кто собирается поступить так же, как Лапшин. При этом Мурадова сказала, что возможность говорить по этим вопросам может быть предоставлена Армении в самую последнюю очередь. "Экстрадиция Лапшина - это в первую очередь показатель приверженности правительств Азербайджана и Беларуси международному праву, межгосударственным отношениям и договорам. Армения уже осознает провал работы, которую она проводила до сегодняшнего дня в этом направлении. Поэтому ее обеспокоенность понятна", - заключила она.