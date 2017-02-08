Среда, 8 Февраля 2017 20:25

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию Риксдага Королевства Швеции во главе с председателем Комиссии по внешним отношениям Кеннетом Форшлундом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, в ходе встречи отметив динамичное развитие армяно-шведских отношений, президент заверил, что Армения заинтересована сохранением этой динамики со Швецией. Он заметил, что желание вывести двусторонние отношения на новый уровень обусловлено не только экономическими и политическими интересами, но и системой ценностей. По его словам, Швеция является примерной странно в вопросах верности европейским ценностям, состоявшейся демократии, высокому уровню защиты прав человека, верховенством закона к чему и стремится Армения, осуществляя системные реформы.

В свою очередь Форшлунд заметил, что вопросы связанные с политикой восточного соседства и программой "Восточного партнерства" ЕС активно обсуждаются в парламенте Швеции. "Со стороны нашего парламента есть содействие всем программам, которые инициирует ЕС в ходе сотрудничества со странами "Восточного партнерства", - отметил он.

В ходе встречи собеседники также обсудили нынешний этап переговорного процесса между ЕС и Арменией вокруг нового правового документа, а также предстоящие в Армении парламентские выборы.