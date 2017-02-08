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 Среда, 8 Февраля 2017 20:25

Серж Саргсян обсудил со шведскими парламентариями вопросы углубления сотрудничества между странами

Серж Саргсян обсудил со шведскими парламентариями вопросы углубления сотрудничества между странами

АрмИнфо.Президент Армении Серж Саргсян принял делегацию Риксдага Королевства Швеции во главе с председателем Комиссии по внешним отношениям Кеннетом Форшлундом.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе президента РА, в ходе встречи отметив динамичное развитие армяно-шведских отношений, президент заверил, что  Армения заинтересована сохранением этой динамики со Швецией. Он заметил, что желание вывести двусторонние отношения на новый уровень обусловлено не только экономическими и политическими интересами, но и системой ценностей.  По его словам, Швеция является примерной странно в вопросах верности европейским ценностям, состоявшейся демократии, высокому уровню защиты прав человека, верховенством закона к чему и стремится Армения, осуществляя системные реформы.

В свою очередь Форшлунд заметил, что вопросы связанные с политикой восточного соседства и программой "Восточного партнерства" ЕС активно обсуждаются в парламенте Швеции.  "Со стороны нашего парламента есть содействие всем программам, которые инициирует ЕС в ходе сотрудничества со странами "Восточного партнерства", - отметил он.

В ходе встречи собеседники также обсудили нынешний этап переговорного процесса между ЕС и Арменией вокруг нового правового документа, а также предстоящие в Армении парламентские выборы.

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