Среда, 8 Февраля 2017 16:28

АрмИнфо.Армения в ОДКБ должна поднять вопрос регулирования отношений стран-членов организации с третьими государствами во избежание проблем и недопониманий в рядах структуры. Об этом с трибуны парламента Армении заявил глава Комитета по политическим вопросам Парламентской ассамблеи ОДКБ, экс-премьер Хосров Арутюнян, обращаясь к замминистра обороны РА Ара Назаряну.

Он подчеркнул, что это касается всех аспектов, начиная от военно-стратегического сотрудничества, до политического. <Необходимо отрегулировать все аспекты, начиная от продажи оружия странами-членами третьим государствам, до, к примеру, таких вопросов, коим является экстрадиция Минском блоггера Александра Лапшина Азербайджану из-за посещения им Нагорного Карабаха. Что же получается, страна-член ОДКБ (Белоруссия) действует в ущерб другому участнику структуры (Армении) в пользу третьей страны (Азербайджану) тем самым, способствуя повышению эскалации в конфликтной зоне (Нагорном Карабахе) на пространстве ОДКБ, действуя в противовес интересам организации>,- заявил Арутюнян, сообщив, что армянская делегация обязательно поднимет этот вопрос в ПА ОДКБ.

По его словам, сложившаяся ситуация привела к тому, что стали звучать призывы о выходе Армении из ОДКБ, что, по мнению Арутюняна, не позволительно. <ОДКБ нужна Армении столько же, сколько Армения ОДКБ. При содействии ОДКБ в Армении создаются серьезные оборонительные структуры>,- резюмировал экс-премьер.