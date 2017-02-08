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 Среда, 8 Февраля 2017 14:14

Марианна Мкртчян

Кремль: Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, для защиты блоггера Александра Лапшина

Кремль: Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, для защиты блоггера Александра Лапшина

АрмИнфо. Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, направленные на защиту блоггера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану. Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское. <В связи с чем, для нас он является гражданином нашей страны. Его интересы продолжаем в законном порядке пытаться защищать. Это не переговоры, но все необходимые юридические действия, которые направлены на защиту его интересов, выполняются>, - подчеркнул Песков, передает ТАСС.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он спецрейсом был доставлен Баку.

Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции. 

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