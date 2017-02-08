Среда, 8 Февраля 2017 14:14

АрмИнфо. Россия продолжает предпринимать все необходимые юридические действия, направленные на защиту блоггера Александра Лапшина, который был выдан Белоруссией Азербайджану. Об этом заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что у Лапшина есть несколько гражданств, в том числе и российское. <В связи с чем, для нас он является гражданином нашей страны. Его интересы продолжаем в законном порядке пытаться защищать. Это не переговоры, но все необходимые юридические действия, которые направлены на защиту его интересов, выполняются>, - подчеркнул Песков, передает ТАСС.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он спецрейсом был доставлен Баку.

Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции.