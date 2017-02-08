Среда, 8 Февраля 2017 13:18

АрмИнфо. Решение Минска об экстрадиции российского блоггера Александра Лапшина в Азербайджан является результатом грязной и преступной сделки. Об этом говорится в заявлении армяно-белорусской межпарламентской комиссии по сотрудничеству, озвученном сегодня с трибуны Национального Собрания РА, сопредседателем Комиссии, вице-спикером Эдуардом Шармазановым.

Как заявил Шармазанов, этот шаг направлен не только против Армении и Арцаха, но и России, гражданином которой является Лапшин, против норм демократии. <Такое решение не могло быть принято в демократической стране>,- резюмировал вице-спикер.

В свою очередь, депутат-оппозиционер Никол Пашинян заявил, что решение Минска равносильно вердикту Венгрии об экстрадиции в Азербайджан убийцы Рамиля Сафарова, зарубившего спящего армянского офицера в Будапеште. Он призвал сегодня же отозвать посла Армении в Белоруссии и предпринять самые жесткие дипломатические меры. Пашинян также сообщил, что сегодня у посольства Белоруссии в Армении состоится митинг против решения Минска по экстрадиции Лапшина.

Депутат от правящей Республиканской партии Самвел Фарманян, в свою очередь, заявил, что подобные решения бросают тень на репутацию ОДКБ и ЕАЭС в глазах армянской общественности. <Думаю, что в сложившейся ситуации Россия должна сказать свое веское слово>,- заявил депутат.

Глава фракции <Процветающая Армения> Наира Зограбян призвала остановить членство Армении в ОДКБ. В противовес ей экс-премьер Грант Багратян заявил, что не Армения должна приостановить свое членство в ОДКБ или ЕАЭС, а потребовать исключить из этих структур Беларусь, а также отозвать главу ЕЭК Тиграна Саркисяна.

Секретарь фракции АРФ <Дашнакцутюн> Агван Варданян призвал принять заявление Национального Собрания Армении по решению об экстрадиции Лапшина, а депутат Теван Погосян инициировал созыв заседания комиссии по внешним вопросам с участием глав оборонного, внешнеполитического и других полномочных ведомств для обсуждения не только данной ситуации, но и других проблемных вопросов, в том числе и решения Украины о запрете на импорт товаров из Нагорного Карабаха.

7 февраля Верховный суд Беларуси отклонил жалобу российско-израильского блогера Александра Лапшина на законность и обоснованность постановления Минского городского суда, который 26 января текущего года признал законным решение Генеральной прокуратуры Беларуси о его выдаче по запросу Баку. Вечером того же дня он был доставлен Баку. Александр Лапшин был задержан в середине декабря в Минске по запросу Азербайджана, где он включен в <черный список> за посещение без согласования с азербайджанскими властями непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Таким лицам запрещен въезд в Азербайджан. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени <Александр> (<Олександр>). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона <О государственной границе> и миграционного кодекса страны. 17 января прокуратура Беларуси удовлетворила запрос Азербайджана об экстрадиции Александра Лапшина. 26 января Минский городской суд отклонил жалобу адвокатов об изменении судебного решения первой инстанции.