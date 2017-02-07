Вторник, 7 Февраля 2017 21:19

АрмИнфо. Азербайджан прибег к новым провокациям на линии соприкосновения. Произошло это после того, как азербайджанские ВС не вывели миссию ОБСЕ на передовые позиции в ходе мониторинга на линии соприкосновения.

Как сообщили АрмИнфо в Армии обороны НКР, с 17:00 по 18:50 противник, с огневых точек у своих населённых пунктов, нанёс удары прямой наводкой из 85-миллиметровых орудий по позициям армянской стороны. Кроме артиллерии, азербайджанская сторона и на восточном направлении, и на северном (Талыш) применяет миномёты разного калибра. Выпущено 46 снарядов, из них 22 – из артиллерийских орудий и 24 – из миномётов. Армия обороны НКР заявляет, что вся ответственность за провокационные действия ложится на военно-политическое руководство Баку. В случае продолжения подобных провокаций армия обороны НКР, с целью обеспечить защиту государственных границ НКР, оставляет за собой право прибегать к несоразмерным шагам.