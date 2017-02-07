АрмИнфо.После публикации в прессе "Поздравительного послания, приуроченного к 25-летию Армянской армии" руководство УИУ "Армавир" по прямому указанию сверху беспрецедентно ужесточило условия содержания Жирайра Сефиляна, отмечается в заявлении "Учредительного парламента".
В заявлении отмечается, что на протяжении двух дней после публикации сотрудники проводили обыск камеры Сефиляна. Подробности обыска не упоминаются в надежде на сглаживание инцидента и возвращения вещей незаконно конфискованных у Сефиляна. В противном случае УП намерен опубликовать новые подробности обыска, ставящие режим в неудобное положение.
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