Вторник, 7 Февраля 2017 19:57

АрмИнфо.После публикации в прессе "Поздравительного послания, приуроченного к 25-летию Армянской армии" руководство УИУ "Армавир" по прямому указанию сверху беспрецедентно ужесточило условия содержания Жирайра Сефиляна, отмечается в заявлении "Учредительного парламента".

В заявлении отмечается, что на протяжении двух дней после публикации сотрудники проводили обыск камеры Сефиляна. Подробности обыска не упоминаются в надежде на сглаживание инцидента и возвращения вещей незаконно конфискованных у Сефиляна. В противном случае УП намерен опубликовать новые подробности обыска, ставящие режим в неудобное положение.