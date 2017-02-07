Вторник, 7 Февраля 2017 19:47

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий 8 февраля текущего года будут обесточены.

В городе Ереван: 10:30-13:30 жилые дома 2, 4 на ул. Нансена, 1-ый переулок Нансена, жилые дома 8, 10 на ул. Гая и прилегающие общественные абоненты в 1-ом Норкском массиве; 11:00-15:00 улицы 1-3 в селе Джрашен;11:00-17:00 частично собственные дома 50-103 на ул. Лео, 5-48 на ул. Ереванци, 91-253 в кв. "Конд" и прилегающие общественные абоненты.

В Араратском марзе:10:00-13:00 частично села Айнтап, Норашен, Верин Арташат;11:00- 13:00 частично село Арарат. В Вайоц Дзорском марзе: 11:00-15:00 частично улица Микояна в городе Ехегнадзор. В Ширакском марзе: 10:00-16:00 улица Артем Петросян, школа N 32 с прилегающими территориями, улица Коминтерни в городе Гюмри.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.