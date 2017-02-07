Вторник, 7 Февраля 2017 18:50

АрмИнфо.Если выборы в Армении будут сфальсифицированы глава партии "Единение" и экс-глава МИД Армении Вардан Осканян не исключает возможность участия в уличной борьбе. Об этом он заявил в ходе онлайн пресс-конференции.

Он заметил, что не является сторонником теории заговора и не может изначально заявлять о фальсификациях. "Политическая логика не предполагает победу Республиканкой партии Армении в условиях, когда страна катится в пропасть, однако в случае очевидных фальсификаций, естественно, я буду одним из первых, кто выйдет на улицы", - подчеркнул экс-министр.

Политик добавил, что переговоры по формированию блока для участия в выборах продолжаются. В этом контексте Осканян сообщил о своей недавно состоявшейся встрече с экс-министром обороны Сейраном Оганяном и лидером "Наследия" Раффи Ованнисяном. При этом он исключил коалицию и какое-либо сотрудничество после выборов с РПА.

При этом политик заметил, что в нынешних условиях бойкот выборов неэффективен. "Надо участвовать в выборах имея цель победить. А также подготовить народ к тому, что в случае фальсифицирования итогов выборов, можно изменить ситуацию в стране на фоне мобилизации", - отметил он, добавив, что приветствует решение известных представителей армянской диаспоры следить за избирательными процессами в стране.

Экс-министр также отметил наличие в Армении политзаключенных, в частности, члена движения "Вставай Армения" Андреаса Гукасяна и члена "Учредительного парламента" Жирайра Сефиляна. Коснувшись захвата базы полка ППС группой "Сасна црер" в июле прошлого года, Осканян отметил, что большая часть общества не осуждала, более того, поддерживала их действия.

"Это был политический поступок, и их действия я рассматривал не в правовой, а в политической плоскости, поскольку власти закрыли все пути мирной смены власти. В любой другой стране членов группировки осудили бы, однако для армянского общества их действия были понятны и приемлемы. У нас совершенно иная система и в эти дни был другой политический фон", - заключил он