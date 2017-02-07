Вторник, 7 Февраля 2017 18:22

АрмИнфо. Генпрокуратура Армении в ходе проверок правомерности использования средств ГНКО <Государственный лингвистический Университет им. Валерия Брюсова> выявила в центральном складе вуза недостачу материальных средств в размере 15.772.383 драмов.

Согласно сообщению Генпрокуратуры, кроме этого, в ходе инвентаризации проведенной в типографии ГНКО была выявлена недостача в размере 17.876.383 драмов. В принадлежащем вузу доме отдыха в Цахкадзоре обнаружена недостача еще на 2.691.699 драмов. Общая сумма недостачи составила 36.340.692 драмов. В связи с этим возбуждено уголовное дело по признакам статей 179 ч.2п.3 и 179 ч.3 п1. Дело находится в производстве Следственного комитета.