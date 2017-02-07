Вторник, 7 Февраля 2017 18:20

АрмИнфо. Судя по всему, предстоящая попытка президента США Дональда Трампа договориться с российским коллегой Владимиром Путиным имеет шансы на успех. Подобное мнение в ходе состоявшихся в Армянском институте международных отношений и безопасности (AIISA) обсуждений выразил глава политического исследовательского центра "Согласие" Давид Шахназарян.

"Представляется, что данная попытка будет предпринята без обсуждения снятия с России санкций. И самое интересное в том, что Владимир Путин на это пойдет, поскольку сегодня он очень нуждается в Ялте-2. Причем не с точки зрения содержания и главное будущего договоренностей с США, а с точки зрения возвращения себе лично статуса договорноспособного политика с которым считаются и ведут переговоры по глобальным вопросам", - отметил он.

По оценкам аналитика, подобное положение дел вряд ли приведет к возрастанию интереса Вашингтона к Южному Кавказу, что может быть использовано Москвой, которая попытается восстановить былое влияние на весь регион, используя неурегулированные конфликты, в том числе карабахский. На его взгляд, в первую очередь это таит в себе опасности для Грузии.

Он также поделился серьезной озабоченностью по поводу изменений политики США в отношении Ирана, учитывая, что ИРИ является стабилизирующим фактором регионального масштаба. По его оценкам, намечающаяся напряженность в американо- иранских отношениях никоим образом не должна повлиять на намечающееся сотрудничество в области обеспечения безопасности между Ереваном и Тегераном.

Шахназарян предположил, что с учетом вышесказанного подобное положение дел в региональной политике может привести к возникновению на Южном Кавказе субрегионов имеющих повышенный вакуум обеспечения безопасности.