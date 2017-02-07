Вторник, 7 Февраля 2017 18:18

АрмИнфо.На ежегодном конкурсе NASDAQ OMX Armenia Банк Анелик победил в номинации - <Лучший член биржи на валютном рынке 2016>. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, церемония награждения состоялась 3 февраля.

Согласно источнику, в 2016 году Банк Анелик стал членом валютной расчетной системы, получив статус оператора счета депозитарной системы и члена расчетной системы регулируемого рынка.

Отметим, что членом биржи NASDAQ OMХ Armenia Банк Анелик стал 31 августа 2008 года.

Напомним, что премия <Лучший участник биржи> была учреждена фондовой биржей в 2010г. Цель - поощрение компаний, предоставляющих инвестиционные услуги и являющихся членами фондовой биржи, которые активно вовлечены в торговлю на различных биржевых площадках, участвуют в мероприятиях, направленных на развитие рынка капитала Армении, а также придерживающихся принципов профессиональной этики. Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность заключенных сделок на площадках NASDAQ OMX Armenia. В каждой номинации "NASDAQ OMX Армения" были представлены по 2-3 кандидата, кроме номинации "Лучший партнер биржи - участник торгов 2016", в которой участвовали все дилеры.