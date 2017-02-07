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 Вторник, 7 Февраля 2017 18:13

Татевик Шагунян

Эдуард Шармазанов: <Во имя> восторжествует, <вопреки> - окажется на <свалке> истории

Эдуард Шармазанов: <Во имя> восторжествует, <вопреки> - окажется на <свалке> истории

АрмИнфо.Для правящей Республиканской партии приоритетным на предстоящих выборах будет - организация и проведение демократического, транспаретного и справедливого избирательного процесса. Об этом с трибуны парламента Армении заверил вице-спикер, пресс-секретарь РПА Эдуард Шармазанов.

<В отличие от других сил Республиканская партия действует не <вопреки>, а <во имя>.  Мы работаем во имя становления сильной, безопасной, справедливой армянской государственности, где нет внутренних врагов, двойных стандартов и ставящих себя выше закона чиновников. <Во имя> всегда побеждает, победит и на этот раз, <вопреки>, как всегда, окажется на <свалке> истории>,- резюмировал вице-спикер.

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