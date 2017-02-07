Вторник, 7 Февраля 2017 17:56

АрмИнфо.Лидер партии <Процветающая Армения> Наира Зограбян с трибуны парламента сегодня призывала воздержаться от использования прежних методов на предстоящих в апреле парламентских выборах.

<Хочу предупредить, не пытайтесь на этих выборах использовать прежние методы - давления, взятки, шантаж, фальсификации. На этих выборах это не пройдет. Пока это все. Об остальном на следующем <уроке>>,- заверила Зограбян.

В свою очередь, депутат-оппозиционер Теван Погосян заявил, что Армения в последнее время крупными шагами регрессирует в реализации демократических реформ, о чем свидетельствует снижение позиций республики во всех междунарожных демократических рейтингах. <Сегодня власти республики все реже и с большей осторожностью стали использовать слово <демократия>, отдавая предпочтению языку разборок. Возможно, они берут пример от властей России или последнего выступления нового президента США Дональда Трампа, которые вообще не используют слово <демократия>. Но им это можно, они это переварят, мы - нет, для нас это чревато очень опасными последствиями>,- предупредил депутат.