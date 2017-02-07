Вторник, 7 Февраля 2017 12:25

АрмИнфо.Статус-кво вокруг Нагорного Карабаха неустойчив. Как сообщается на сайте Совета ЕС, об этом по итогам встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил президент Совета Европейского Союза Дональд Туск.

"Мы обсудили мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Статус-кво является неустойчивым. У конфликта нет военного пути решения. Необходимо его скорейшее политическое урегулирование в соответствии с международным правом. ЕС продолжает полностью поддерживать посреднические усилия и предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ>, - отметил Туск.

В то же время президент Совета ЕС заявил, что Азербайджан является важным партнером Евросоюза. "Мы поддерживаем его территориальную

целостность, суверенитет и независимость", - заявил он.

Туск также сообщил, что на встрече были обсуждены состояние основных фундаментальных свобод в Азербайджане, в том числе, права человека и свобода слова: "Мы считаем, что открытое общество является основным гарантом стабильности и благополучия. Мы надеемся продолжить

сотрудничество в этой сфере. Азербайджан играет роль моста между культурами. Это очень важная ценность на фоне призывов, с которыми мы сталкиваемся в рамках соседства".