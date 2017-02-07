Вторник, 7 Февраля 2017 12:24

АрмИнфо.Национальное Собрание Армении на заседании 7 февраля в первом чтении внесло поправки в Уголовный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс.

По словам министра юстиции РА Арпине Ованнисян, представленный пакет направлен на совершенствование института условно-досрочного освобождения. В настоящее время в глобальном плане ситуацию с уголовно-досрочным освобождением в Армении можно считать неудовлетворительной. Причиной тому, как считает министр, являются проблемы, как с применением института, так и с наличием правовых пробелов. Значительную часть требований заключенных является как раз применение института условно-досрочного освобождения. Всего в Армении в 2016 году удовлетворено только 3,6% ходатайств об условно-досрочном освобождении. Между тем, подано было 4570 таких ходатайств, но удовлетворено только 120. Всё это показывает, как важно упростить порядок условно-досрочного освобождения и сделать его более предсказуемым для заключенных. "Они должны знать, что образцовое поведение может повысить их возможности досрочного освобождения", - добавила Ованнисян. В настоящее время для условно- досрочного освобождения действует трехступенчатая система: вначале свое заключение представляет руководство уголовно-исправительного учреждения, затем - независимая комиссия, созданная указом президентом, и на заключительном этапе вопрос рассматривает суд. В представленном пакете, прежде всего, упорядочиваются критерии оценки поведения заключенного. Суд, рассматривая вопрос о возможности его освобождения, теперь должен иметь в виду три фактора - примерное поведение заключенного, отсутствие нужды в продолжении несения им наказания и низкий уровень совершения заключенным нового преступления. Для заключенного основным фактором для условно­досрочного освобождения должна стать предсказуемость его поведения. Пакетом предусмотрено также дополнить независимую комиссию, состоящую из правоохранителей, психологами и психиатрами.