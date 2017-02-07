Вторник, 7 Февраля 2017 12:23

АрмИнфо. Национальное Собрание Армении на очередном заседании 7 февраля во втором и окончательном чтении внесло поправки в закон "Об экологическом образовании и воспитании населения".

По словам разработчика документа, депутата парламента Рузанны Мурадян, ко второму чтению поступило одно предложение от депутата НС Хосрова Арутюняна и одно от правительства республики. Оба предложения приняты автором законопроекта. Представленный документ призван урегулировать вопросы, связанные со связью общества с природой. Данный вопрос особенно важен с точки зрения развития производства, применения новых технологий и подходов, что приводит к изменению отношений "человек - природа - окружающая среда". Законопроект разработан, исходя из того, что вопрос экологического воспитания сегодня является одним из приоритетных направлений. Важно начать процесс экологического воспитания детей в семьях, дошкольных учреждениях, школах, средних профессиональных учебных заведений, вузах и в поствузовских учреждениях. Одним словом, отметила депутат, речь идет об экологическом воспитании на протяжении всей жизни. В документе впервые представлено такое понятие, как "экологическая культура". Кроме того, понятие "образование" будет заменена на понятие "воспитание". Экологическая культура будет базироваться на научных основах, что должно способствовать здоровому образу жизни, устойчивому развитию экономики, экологической безопасности страны и каждого человека. Государство обязуется при разработке своих программ обеспечивать развитие экологической культуры и обычаев, установить национальный колорит, его сохранение как этно-экологической системы, обеспечить разработку ценностей, направленных на установление взаимной единой научной и экологической связи между человеком и природой.