Вторник, 7 Февраля 2017 12:22

АрмИнфо.В 2017 году в числе приоритетов Министерства здравоохранения Армении будут обеспечение качества и доступности медицинских услуг, совершенствование механизмов госзаказа, внедрение международных стандартов в сфере фармацевтики и системы электронного здравоохранения, формирование института медицинского омбудсмена, использование зарубежного опыта в сфере учета пациентов, а также пропаганда здорового образа жизни. Об этом заявил глава ведомства Левон Алтунян в ходе обсуждения отчетов госведомств о работе за 2016 год и приоритетов на текущий год.

Касаясь работы за 2016 год, министр Алтунян доложил о проделанной работе в рамках программы "Модернизация системы здравоохранения". По его словам, сданы в эксплуатацию многопрофильный медцентр Мегри и 5 сельских медцентров, стартовало строительство корпуса больницы Севана, модернизирован Гематологический центр имени Йоляна.

В свою очередь, премьер-министр отметил, что ожидает от персонала Министерства в 2017 году <революции> в лучшем смысле этого слова, отметив, что ассигнования в сферу в текущем году составят 85 млрд драмов, "что не много, но больший результат можно получить и при меньших затратах".

Меж тем, источники АрмИнфо в сфере здравоохранения сообщают, что по распоряжению министра Левона Алтуняна система в течение года должна перейти полностью на <белую бухгалтерию>. Согласно источникам, Алтунян по отдельности встречался с главами всех медцентров республики, заявив о необходимости в течение года перейти на <белую бухгалтерию>, что, конечно же, вызвало их недовольство. Главы медцентров в противовес привели собственные доводы, утверждая, что в этом случае резко сократятся доходы медиков и начнется утечка кадров, возможно, подорожает и сервис. Но министр, как сообщают участники этих встреч, остался непоколебим в своем требовании. Некоторые из руководителей медцентров попытались даже озвучить свое недовольство в более высоких инстанциях, но им <намекнули>, что договариваться надо с Алтуняном, ему даны все прерогативы. Осознавая неизбежность реализации указания министра, в настоящее время главы медцентров <готовят> свой персонал к новой реальности, что, конечно же, вызывает недовольство медиков. Несмотря на это, медцентры уже готовятся к выполнению указания министра, подготавливая соответствующие документы, разрабатывая циркуляры и новые нормативы.