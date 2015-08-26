Вторник, 7 Февраля 2017 10:53

АрмИнфо. В ночь с 6 на 7 февраля противник более 25 раз нарушил режим прекращения огня на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения войск.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Армии обороны НКР, за указанный период противник произвел более 280 выстрелов в направлении карабахских позиции из стрелкового оружия различного калибра, в том числе и снайперских винтовок. В южном, восточном, северо-восточном направлении противник также применил крупнокалиберные снайперские винтовки <Истиглал> и СВД.

Передовые подразделения АО НКР полностью контролируют ситуацию и продолжают уверенно нести боевое дежурство по всему периметру линии соприкосновения.