Понедельник, 6 Февраля 2017 22:52

АрмИнфо. На ежегодном конкурсе NASDAQ OMX Armenia <Лучший член биржи>, Араратбанк в шестой раз удостоен премии <Лучший член биржи на рынке гособлигаций 2016>.Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, в 2016 году Араратбанк на площадке NASDAQ OMX Armenia совершил сделок купли-продажи в общем объеме на 27.1 млрд. драмов , что составило 58,8% от общего объема биржевых операций.

Отметим, что Араратбанк выступает агентом Правительства РА по

управлению госдолгом (агентом на рынке гособлигаций) с 2007 года.

Напомним, что премия <Лучший участник биржи> была учреждена фондовой

биржей в 2010г. Цель - поощрение компаний,

предоставляющих инвестиционные услуги и являющихся членами фондовой биржи, которые активно вовлечены в торговлю на различных биржевых площадках, участвуют в мероприятиях, направленных на развитие рынка капитала Армении, а также придерживающихся принципов профессиональной этики. Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность заключенных сделок на площадках NASDAQ OMX Armenia. В каждой номинации "NASDAQ OMX Армения" были представлены по 2-3 кандидата, кроме номинации "Лучший партнер биржи - участник торгов 2016", в которой участвовали все дилеры. -0-