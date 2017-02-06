Понедельник, 6 Февраля 2017 22:49

АрмИнфо. Второй год подряд Конверс Банк удостаивается премии NASDAQ OMX Armenia - "Лучший участник репо и своп сделок 2016", а в номинации "Лучший партнер биржи - участник торгов 2016" победила дилер Конверс Банка Асмик Матевосян. Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, церемония награждения состоялась 3 февраля.

Согласно источнику, в этом году Банк был представлен в 2-х номинациях и в обеих победил. <Это обстоятельство является не только приятным, но и обязывающим. Мы уверены, что, благодаря усердной работе, профессионализму и активности на Бирже, наша команда и в этом году сумеет сохранить достигнутые позиции>, - говорится в официальном сообщении Банка.

Отметим, что премия <Лучший участник биржи> была учреждена фондовой биржей в 2010г. Цель - поощрение компаний, предоставляющих инвестиционные услуги и являющихся членами фондовой биржи, которые активно вовлечены в торговлю на различных биржевых площадках, участвуют в мероприятиях, направленных на развитие рынка капитала Армении, а также придерживающихся принципов профессиональной этики. Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность заключенных сделок на площадках NASDAQ OMX Armenia. В каждой номинации "NASDAQ OMX Армения" были представлены по 2-3 кандидата, кроме номинации "Лучший партнер биржи - участник торгов 2016", в которой участвовали все дилеры.