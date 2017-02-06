Понедельник, 6 Февраля 2017 17:38

АрмИнфо. Суд Милана принял решение о возбуждении дела в отношении экс-депутата Луки Волонте по обвинению во взяточничестве от Азербайджана, пишет.

<Никто из европарламентариев не отрицает, что получал от азербайджанских коллег хотя бы одну баночку чёрной икры с Каспия. Но всё это сущая мелочь в сравнении с тем, что получил Лука Волонте, когда возглавлял самую крупную фракцию в Парламентской ассамблее Совета Европы - Европейской народной партии. От азербайджанского депутата и лоббиста Сулейманова он получил в <подарок> 10 миллионов евро, которые шли по 100 тысяч в месяц. Причём и отправителем в Азербайджане, и получателем в Италии были НПО, которые своей главной деятельностью называли защиту прав человека. Деньги сажались на анонимные счета, зарегистрированные в Белизе, на Сейшелах и Виргинских островах>,- пишет издание. Cуд намерен выяснить, передавал ли Волонте эти деньги коллегам из ПАСЕ, чтобы влиять на их голосование по резолюциям о правах человека в Азербайджане в этой структуре.