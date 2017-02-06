Понедельник, 6 Февраля 2017 17:36

АрмИнфо.На 7 ежегодном конкурсе NASDAQ OMX Armenia ЗАО <Банк ВТБ (Армения)> был удостоен главной премии - <Лучший член биржи 2016>.Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, в каждой из номинаций NASDAQ OMX Armenia были представлены по три кандидата, из которых победителем был признан только один участник. Банк ВТБ (Армения) был номинирован в трех номинациях:

<Лучший член биржи на валютном рынке>, <Лучший член биржи на рынке гособлигаций> и главный приз - <Лучший член биржи 2016>.

Согласно источнику, в прошлом году Банк (ВТБ) Армения стал обладателем призов в номинациях <Лучший член биржи на рынке кредитных ресурсов 2015> и <Лучший партнер биржи - участник торгов>.

Отметим, что премия <Лучший участник биржи> была учреждена фондовой биржей в 2010г. Цель - поощрение компаний, предоставляющих инвестиционные услуги и являющихся членами фондовой биржи, которые активно вовлечены в торговлю на различных биржевых площадках, участвуют в мероприятиях, направленных на развитие рынка капитала Армении, а также придерживающихся принципов профессиональной этики. Для выбора победителя учитываются количество, объем и эффективность заключенных сделок на площадках NASDAQ OMX Armenia.

Отметим, что ЗАО "Банк ВТБ (Армения)" стало участником международной финансовой группы ВТБ в апреле 2004г. В настоящее время второе по величине в России ПАО "Банк ВТБ" владеет 100% акций Банка ВТБ (Армения). Банк традиционно входит в число лидеров банковской системы РА по основным показателям. Охват филиальной сети Банка ВТБ (Армения) насчитывает 67 подразделений с присутствием не только в столице, но и во всех областях страны.