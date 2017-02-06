Понедельник, 6 Февраля 2017 17:35

АрмИнфо.Армянский национальный конгресс будет участвовать в парламентских выборах в блоке с Народной партией Армении. Об этом 6 февраля в беседе с журналистами заявил секретарь фракции АНК Арам Манукян.

Он заметил, что АНК готов сотрудничать со всеми политическими силами, которые разделают позицию Конгресса и согласны с его программой. "Наша программа ясна - установление и сохранение мира. У нас есть положения относительно социально- экономического развития, реформ в налоговой и таможенной сфере, предложения об изменениях в ряде сфер, однако основной акцент будет поставлен на установлении и сохранении мира",- отметил он.

При этом Манукян считает, что на предстоящих выборах общество должно голосовать за тех, кто не предлагает взятки и говорит о горькой правде. "Общество осознает, что происходит и в чем нуждается наша страна, следовательно, у нас большие шансы и наша программа получит одобрение большинства избирателей", - подчеркнул оппозиционер. Он также добавил, что вскоре будет известен список блока, который, на его взгляд, весьма конкурентоспособный. Отметим, что по указу президента парламентские выборы назначены на 2 апреля. О намерении участвовать в выборах же заявили три блока. В частности, состоящий из "Просвещенной Армении", "Гражданского договора" и "Республики" блок

"ЕЛК", сформированный вокруг экс-министра обороны блок в лице "Единения", "Третьей Республики", Демпартии Армении, объединения "Национальное самоопределение" и Народной партии. Также в выборах будет участвовать блок "Царукян" который объединил "Процветающую Армению", движение "Единение", социал-демократическую партию "Гнчакян", партию "Рамкавар-Азатакан", Армянское общенациональное движение, партии "Альянс", "Аракелутюн" и "Национальное согласие" также заявили о намерении присоединится к этому блоку, однако пока Царукян не отреагировал на это.