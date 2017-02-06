Понедельник, 6 Февраля 2017 17:34

АрмИнфо.Глава фракции Республиканской партии Армении Ваграм Багдасарян обещает, что в пропорциональном списке РПА будут сюрпризы, однако избирательный процесс пройдет без интриг. Об этом он заявил 6 февраля в беседе с журналистами.

Он заверил, что пока партия не определилась, кто будет возглавлять список, и обсуждения на сей счет продолжаются. Хотя , по информации АрмИфно, первым номером списка РПА по всей вероятности будет министр обороны Виген Саркисян. Багдасарян также добавил, что нет конкретики и относительно самого списка и известно лишь, что он будет состоять 300 человек. "У нас есть время до 16 февраля, и мы не будем его зря тратить. Список будет более политизированный, мы проявляем серьезный подход и относительно каждой кандидатуры идут серьезные обсуждения, поскольку мы осознаем, насколько важно иметь конкурентную политическую силу в условиях парламентской системы правления", - отметил политик. Багдасарян также добавил, что рейтинговый список РПА также пока неизвестен. При этом еще даже не решено будет он выдвигаться из Ванадзора или нет. Глава фракции также опроверг информацию о том, что женщины в РПА ведут активную борьбу за места в пропорциональном списке. "Среди женщин-республиканцев нет разногласий. Я не знаю более сплоченного женского коллектива, чем коллектив женщин- республиканцев, что удивительно", - подчеркнул он. Багдасарян также заметил, что пока также не решено, кто возглавит предвыборный штаб партии. Меж тем, АрмИнфо со ссылкой на источники в РПА, уже сообщало, что предвыборный штаб партии возглавит ее лидер, президент Серж Саргсян.

Отвечая на вопрос о том, связана ли это нерешительность РПА с уходом из партии экс- премьера Овика Абрамяна, политик заявил, что нет незаменимых людей. "У каждого своя миссия и роль. До его ухода мы также не говорили о том, кто возглавит штаб", - отметил он, подчеркнув, что ориентир уже есть - кандидата нет.

"Для нас важно проведение справедливых и прозрачных выборов, которые будут соответствовать международным стандартам и получат положительную оценку международного сообщества", - подчеркнул республиканец. При этом он заверил, что никаких интриг и неприятных сюрпризов в ходе избирательного процесса не будет.