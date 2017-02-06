Понедельник, 6 Февраля 2017 16:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением планово-восстановительных работ и во избежание в дальнейшем аварий

7 февраля текущего года будут обесточены:

в городе Ереван:

10:00-16:00 платформа N 2 в Нубарашене; улицы 7-30 садоводческой территории в Харберде;

11:00-15:00 подьезды 9-15 жилого дома 23 на ул. Хагаг Дон;

11:00-17:00 частично собственные дома 50-103 на ул. Лео, 5-48 на ул. Ереванци, 91-253 в кв. "Конд" и прилегающие общественные абоненты;

в Араратском марзе:

10:00-13:00 частично село Нор Харберд;

10:30-16:00 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорском марзе:

11:00-15:00 частично село Гетап; частично улица Андраника в городе Ехегнадзор;

в Гегаркуникском марзе:

11:00-15:00 улица Налбандяна в городе Гавар;

в Тавушском марзе:

11:00-14:00 села Агардзин, Гош, Хачардзан, Агавнаванк и Овк;

12:00-15:00 частично улица Мясникяна в городе Дилижан.

Компания приносит свои извинения за причиненные неудобства и одновременно информирует, что по любым вопросам, связанным с плановыми, аварийными, ремонтно- восстановительными работами, жители города Ереван могут звонить по действующим круглосуточно следующим номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители марзов (областей) по круглосуточному номеру: 080000180.