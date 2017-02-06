Понедельник, 6 Февраля 2017 15:23

АрмИнфо. Центральная избирательная комиссия Армении с 6 февраля начинает прием документов от политических сил для участия в запланированных на 2 апреля парламентских выборах. Регистрация пройдет с 16 по 26 февраля.

Однако, стоит отметить, что политические силы пока четко не очертили формат своего участия в выборах, а также не подготовили пропорциональные и рейтинговые списки. Президент Армении Серж Саргсян 29 декабря 2016 года подписал указ о назначении выборов в Национальное Собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года. Центральная избирательная комиссия Армении на заседании 9 января 2017г. утвердила график основных мероприятий по подготовке к выборам в НС. Согласно графику, предвыборная кампания начнется 5 марта, завершится 31 марта. Голосование начнется 2 апреля в 08:00 (по ереванскому времени), завершится в 20:00. Предварительные итоги голосования будут подведены и обнародованы 3 апреля до 20:00. Это будут первые общереспубликанские выборы после конституционного референдума 6 декабря 2015 года: Армения совершит переход к парламентской модели правления.